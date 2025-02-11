Как сообщает Мурманское УГМС, 11 февраля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами мокрый снег, на севере области сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью -2-7°, днём от 0 до +5°.

12-13 февраля циклон продолжит смещаться на район Обской Губы и далее в юго-восточном направлении. Наш регион будет находиться под влиянием западной периферии этого циклона: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, постепенное понижение температуры воздуха: 12 февраля до 0-5°, 13 февраля до -3-8° при прояснениях до -10-15°. На дорогах местами сильная гололедица.

Сегодня, 11 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.