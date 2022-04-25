По Мурманской области ожидается местами мокрый снег, снег

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки. 25 апреля ожидается облачная с осадками погода, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 25 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег, снег. Ветер западный, юго-западный, днём на севере области северный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -5°, днём +1+6°.