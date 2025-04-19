По Мурманской области ожидается местами мокрый снег, снег, утром сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 апреля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся севера Скандинавии в восточном направлении вблизи побережья Мурмана: ожидается местами мокрый снег, снег, ночью и утром сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха.

20-21 апреля наш регион, в основном северная часть, будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. В этот период по Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, на севере области порывистый ветер, ночью отрицательная температура воздуха, днём преобладающая температура воздуха от -1 до +4°.

Сегодня, 19 апреля, будет переменная облачность. Местами мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.