Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 08:00
По Мурманской области ожидается местами мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный
Как сообщает Мурманское УГМС, 15 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Норвежским, Гренландском и Баренцевом морями. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от +1 до -4°.
16 февраля существенных изменений в погоде не ожидается.
Сегодня, 15 февраля, облачная, ночью с прояснениями погода. Местами мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -14°, днём от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
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Валерия
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