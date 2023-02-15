По Мурманской области ожидается местами мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Норвежским, Гренландском и Баренцевом морями. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от +1 до -4°.

16 февраля существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 15 февраля, облачная, ночью с прояснениями погода. Местами мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -14°, днём от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.