По Мурманской области ожидается местами небольшой, днём на востоке региона умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 июня Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. В этот период по Мурманской области ожидается местами дождь, температура воздуха в дневные часы +11+17°, 28 июня на востоке области +8+13°.

30 июня ожидается влияние западной периферии циклонической депрессии, расположенной над восточной частью Европейской территории России: в нашем регионе пройдёт небольшой дождь, днём температура воздуха составит +9+14°.

Сегодня, 28 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на востоке области умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +13+18°, на востоке области +8+13°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

29-30 июня на юге Печенгского и Кольского районов Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.