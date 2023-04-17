По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, обширный антициклон, который сместился с Арктических районов на север Европейской части России, определяет погоду нашего региона. В этот период ожидается преимущественно сухая погода, лишь днём 17 апреля небольшой дождь.

Сегодня, 17 апреля, днём ожидается местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8 -13°, на северо-западе области -1 -6°, днём +5 +10°.

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В настоящее время на реках и водоёмах сохраняется зимний режим. На плёсах рек и на водоёмах наблюдается ледостав, на порожистых участках рек - ледостав с полыньями.

Толщина льда на 10 апреля на реках составляет 50-84 см, на озерах и водохранилищах 29-89 см, что по большинству объектов меньше нормы на 2 -20 см.

Выход на лед может быть опасен, т.к. наблюдающиеся положительные температуры в дневные часы приводят к ослаблению ледового покрова, делают его рыхлым и пористым, хотя внешне он выглядит еще крепким.