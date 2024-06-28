По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 июня погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море: ожидаются местами кратковременные дожди, днём 29 июня возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы +21+26°, 29 июня в отдельных районах до +28°.

Сегодня, 28 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +21+26°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

28 и 29 июня в Печенгском районе и на западе Кольского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.