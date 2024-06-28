Мурманская область. Арктика (16+)28.06.24 08:00
По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 июня погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море: ожидаются местами кратковременные дожди, днём 29 июня возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы +21+26°, 29 июня в отдельных районах до +28°.
Сегодня, 28 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +21+26°.
Предупреждение о высокой пожарной опасности
28 и 29 июня в Печенгском районе и на западе Кольского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
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Так держать
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Viktor Pavlov
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