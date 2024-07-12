Мурманская область. Арктика (16+)12.07.24 08:00
По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду в нашем регионе оказывает влияние циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь.
Сегодня, 12 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди, днём в отдельных районах сильные. Ветер юго-восточный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью+9+14°, днём +14+19°.
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Последние комментарии
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
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