Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду в нашем регионе оказывает влияние циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь.

Сегодня, 12 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди, днём в отдельных районах сильные. Ветер юго-восточный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью+9+14°, днём +14+19°.