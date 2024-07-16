Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +21+26°.

Сегодня, 16 июля, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный слабый. Температура воздуха ночью +9+14°, на востоке области +4+9°, днём +21+26°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

16-17 июля в Печенгском районе и на западе Кольского района Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.

16-17 июля на востоке Кольского района Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.