Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +21+26°.

Сегодня, 17 июля, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +22+27°, на крайнем севере +18+23°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

17 июля в Печенгском районе и на западе Кольского района Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.

17 июля на востоке Кольского района Мурманской области, в районах Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатит, Кировска, в Ловозерском районе ожидается IV региональный класс пожарной опасности.