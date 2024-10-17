Как сообщает Мурманское УГМС, 17-19 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском, Гренландском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, днём 17 октября и в течение суток 18 октября в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +4+9°.

Сегодня, 17 октября, будет переменная облачность. Ночью местами дождь с мокрым снегом, туман, днём без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +4+9°. Ночью и утром местами гололедица.