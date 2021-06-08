По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, днём в отдельных районах возможны грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 июня погоду нашего региона будет определять малоградиентное барическое поле: местами пройдут дожди, днём воздух прогреется до +15+20°, на юге и востоке области местами до +22+25°.

9 и 10 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха ночью +6+13°, днём +20+26°.

Сегодня, 8 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, днём в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, юго-западный слабый, днём на севере области северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +15+20°, местами до +25°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

7-11 июня на севере Кольского района, в Ловозерском районе, в районе гг. Полярные Зори, Мончегорск, Оленегорск и ЗАТО Александровск ожидается IV региональный класс пожарной опасности, в Печенгском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском районах, на юге Кольского района, в районе городов Кировск и Апатиты ожидается V региональный класс пожарной опасности.

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4 и 5 июня на горных реках (рр. Гольцовка, Юкспорйок, Малая Белая) и на реках северо-востока области (р. Туманная) прошли вторые пики весеннего половодья.

По данным наблюдений на 7 июня на реках Мурманской области водность рек уменьшается, уровни воды понижаются с интенсивностью 2- 16 см в сутки.

На крупных водоёмах - чисто, исключая Серебрянское водохранилище, где наблюдается дрейф льда.