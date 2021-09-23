Как сообщает Мурманское УГМС, 23 сентября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширного циклона с центром в Гренландском море. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +6+11°.

В дальнейшем циклон заполнится, ветер постепенно ослабеет. 24 и 25 сентября ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха ночью +1+6°, днем +6+11°.

Сегодня, 23 сентября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, при прояснениях от 0 до -5°, днём +6+11°.

Штормовое предупреждение

С 21 до 24 часов 22 сентября года на юге Гренландского моря, на западе Баренцева моря, на севере побережья Норвегии отмечалось опасное волнение 8-9 метров. Сохранятся неблагоприятные явления до 12-15 часов 23 сентября.