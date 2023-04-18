По Мурманской области ожидается местами небольшой мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, расположенного над Скандинавией, температура воздуха в этот период существенно не изменится.

19-20 апреля погоду Мурманской области уже будет определять обширный циклон в Баренцевом море. В этот период ожидается преимущественно облачная с осадками погода, порывистый ветер. Температура воздуха в ночные часы, в основном, от -2 до +3 градусов, в дневные часы: 19 апреля от +5 до +10, 20 апреля +3+8 градусов.

Сегодня, 18 апреля, будет местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, при прояснениях -7-12°, днём +4+9°. Ночью и утром местами гололедица.