Как сообщает Мурманское УГМС, 5-7 декабря наш регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой, на юге области умеренный снег, температура воздуха 5 декабря -8-13°, при прояснениях до -18°, 6 декабря -12-17° при прояснениях -18-23°.

7 декабря ночью ожидается морозная погода, днём температура воздуха -13-18°, на востоке области -20-25°.

Сегодня, 5 декабря, будет облачная погода. Небольшой, днём местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь, туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха -8-13° при прояснениях до -18° в течение суток. Гололедица.