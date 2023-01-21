Как сообщает Мурманское УГМС, 21 января погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклонической депрессии в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, температура воздуха -3-8°, в отдельных районах при прояснениях -13-18°.

Ночью 22 января сохранится морозная погода. Днём 23 января и в течение суток 24 января наш регион будет находиться под влиянием активных глубоких атлантических циклонов, смещающихся в Гренландское море. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, в отдельных районах небольшой снег, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 21 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.