Как сообщает Мурманское УГМС, 5-6 апреля наш регион будет находиться под влиянием двух барических систем: обширного антициклона на севере Европы и активного циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Гренландское море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-6° при прояснениях -10-15°, днём +2+7°.

Сегодня, 5 апреля, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -7-12°, днём +1+6°. Гололедица.

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В настоящее время на реках и водоёмах наблюдается зимний режим. На плёсах рек и на водоёмах наблюдается ледостав, на порожистых участках рек - ледостав с полыньями.

Уровни воды на реках выше уровней зимней межени на 6-35 см, и выше уровней прошлого года на 0-6 см (на реках Туманная, Поной, Куреньга и горных реках — ниже на 1-16 см).

Толщина льда на 31 марта равна 27-80 см, что меньше нормы на 3-21 см и, в основном, меньше прошлого года на 4-31 см.