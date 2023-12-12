Как сообщает Мурманское УГМС, 12-13 декабря Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит -15-20°, при прояснениях -22-28°, днём 13 декабря -13-18° местами -19 -24°.

14 декабря ожидается временами небольшой снег, ночью морозная погода, днём температура воздуха -10-15° местами до -20°.

Сегодня, 12 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -14-19°, при прояснениях до -25°. Гололедица.