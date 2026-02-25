Как сообщает Мурманское УГМС, 25 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -11-16, местами до -21°.

26-27 февраля ожидается влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Гренландским, Баренцевым морями и Скандинавией. В этот период в нашем регионе ожидается порывистый ветер, местами снег, постепенное повышение температуры воздуха: преобладающая температура воздуха в дневные часы составит -8-13°, в отдельных районах до -18°.

Сегодня, 25 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём -11-16°, местами до -21°. Гололедица.

26 февраля - ветер юго-восточный, южный умеренный, утром и днём местами сильный. Временами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -27-32°, днём -10-15°, местами -18-23°. Гололедица.

* * *

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках — ледостав с полыньями, забереги.

Толщина льда на 20 февраля на реках, озёрах и водохранилищах составляет 32-67 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 8-61 см.