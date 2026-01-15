Как сообщает Мурманское УГМС, 15 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона с центром над Западной Сибирью. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -10-15°, в центральных районах до -25°.

16 января сохранится морозная погода.

17 января ожидается влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море, увеличение количества облачности, смещение атмосферных фронтов через Кольский полуостров, снег, постепенное повышение температуры воздуха днём 17 января до -3-8°, местами до -10-15°.

Сегодня, 15 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -10-15°, местами -20-25°. Гололедица.

16 января - ветер южный умеренный. Местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -20-25°, днём -11-16°, местами -17-22°. Гололедица.