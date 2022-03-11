По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. В нашем регионе ожидается тёплая погода. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до отметок от -2 до -9 градусов, в дневные часы преобладающая температура воздуха ожидается выше 0 градусов, местами до +5 градусов.

Сегодня, 11 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -1 до +4°. Гололедица.