По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 марта погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия антициклона с центром над Скандинавией: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха составит ночью -4-9°, при прояснениях до -14°, днём от 0 до -5°.

6-7 марта ожидается смещение активного циклона с севера Баренцева моря на юг Карского моря. По Мурманской области местами пройдёт снег, мокрый снег, 7 марта в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха в дневные часы 6 марта от -2 до +3°, 7 марта от 0 до +5°.

Сегодня, 5 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.