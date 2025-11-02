Мурманская область. Арктика (16+)02.11.25 08:00
По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 2-3 ноября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха составит 2 ноября ночью от 0 до -6°, днём от +3 до -2°, 3 ноября в дневные часы от 0 до +5°.
Сегодня, 2 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Местами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём от +3 до -2°. Местами гололедица.
3 ноября - ветер восточный, юго-восточный умеренный. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-
Последние комментарии
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
-Скоро в эфире16:00«К солнцу». Юбилейный концерт Валерии в Crocus City Hall '2018 (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Валюту (16+)В Мурманске аллею Полярной дивизии украсили «Огненные картины»-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре