По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 2-3 ноября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха составит 2 ноября ночью от 0 до -6°, днём от +3 до -2°, 3 ноября в дневные часы от 0 до +5°.

Сегодня, 2 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Местами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём от +3 до -2°. Местами гололедица.

3 ноября - ветер восточный, юго-восточный умеренный. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.