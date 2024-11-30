Как сообщает Мурманское УГМС, 30 ноября погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, сильный порывистый ветер, температура воздуха -5-10° при прояснениях -10-15°.

Ночью 1 декабря ожидается морозная погода, температура воздуха -9-14°, при прояснениях -18-23°. Днём 1 декабря, с приближением атмосферного фронта, связанного с очередным циклоном, смещающимся с юга Норвежского моря, пройдёт снег, температура воздуха повысится до -5-10°.

2 декабря по Мурманской области ожидаются интенсивные осадки, связанные с прохождением циклона, днём в отдельных районах сильный порывистый ветер, дальнейшее повышение температура воздуха в дневные часы до -2+3°.

Сегодня, 30 ноября, будет переменная облачность. Переменная облачность. Местами небольшой снег, позёмок. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица.

Штормовое предупреждение

28-29 ноября начиная с 22 часов на юге Гренландского моря, севере побережья Норвегии, западе Баренцева моря отмечался западный, северо-западный ветер 30-33 м/с. Сохранится до 12 часов 30 ноября.

29 ноября начиная с 00 часов на юге Гренладского моря, севере побережья Норвегии и западе Баренцева моря отмечалось опасное волнение 8-10 метров. Сохранится до 12 часов 30 ноября.

28 ноября начиная с 22 часов севере и в центральной части Гренладского моря, северо-западе Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до конца суток 30 ноября.

29 ноября в период 20-23 часа на побережье Мурмана отмечалось усиление западного ветра в порывах 35-37 м/с, опасное волнение 6-8 метров. Сохранится до 18-21 часа 30 ноября.

30 ноября в период 3-6 часов на востоке Баренцева моря отмечалось опасное волнение 8-9 метров. Сохранится до 21-24 часов 30 ноября.