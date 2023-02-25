По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, температура воздуха ночью при прояснениях - 25-30°

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-26 февраля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях - 25-30°, днём -8-13° местами до -18°.

27 февраля ожидается смещение в Баренцево море активного глубокого циклона. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег, мокрый снег, сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха в дневные часы от -2 до +3°.

Сегодня, 25 февраля, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -10-15°, местами до -20°. Гололедица.