По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -28-33°, на западе области местами -35-36°

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 февраля погоду Кольского полуострова будет определять малоградиентное барическое поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, температура воздуха ночью -19-24° при прояснениях -28-33°, на западе области местами -35-36°, днём -13-18°, местами -20-25°.

11 февраля наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром на западе Баренцева моря: пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит -13-18°, при прояснениях -22-27° в течение суток. 12 февраля ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

По данным ГМС Мурманск, 9 февраля на акватории южного колена Кольского залива наблюдается сильное парение, температура воды в поверхностном слое составляет -1,4°. В ближайшие дни ледообразование продолжится.

По данным ГМС Полярное, в северном колене Кольского залива дрейфующий лёд не наблюдается, температура воды в поверхностном слое составила -0,2°.

Сегодня, 10 февраля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха ночью -19 -24°, при прояснениях -28 -33°, на западе местами -35-36°, днём -13 -18° местами -20 -25°. Гололедица.