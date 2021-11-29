Мурманская область. Арктика (16+)29.11.21 08:00
По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь.
Сегодня, 29 ноября, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный слабый, днём на западе умеренный. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -26-31°, днём -12-17°, местами -20-25°. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-
Последние комментарии
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
-Скоро в эфире15:45«Моя любовь». Художественный фильм (12+)17:05«Международные новости». Информационная программа (12+)17:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области с начала года увеличилась на 6,3%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 61 копейку, евро теряет 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Котельная Северного флота победила в конкурсе «На лучшую котельную Минобороны России»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов