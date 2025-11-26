По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 ноября наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности на западе Баренцева моря и в Норвежском море. 26 ноября по Мурманской области ожидается местами небольшой снег. 27 ноября активный циклон сместится с Норвежского моря на юго-запад Баренцева моря: в нашем регионе увеличится интенсивность осадков, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха в дневные часы повысится до -4-9°.

Сегодня, 26 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный, вечером 26 ноября в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём -4-9°, местами до -14°. Гололедица.

27 ноября - ветер юго-западный умеренный, местами сильный, днём в отдельных районах метель. Местами снег. Температура воздуха ночью -8-13°, на юге области -4-9°, днём -1-6°. Гололедица.

28 ноября - ветер юго-западный, южный умеренный. В отдельных районах снег, днём мокрый снег, отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от 0 до -5°. Гололедица.

* * *

На водных объектах Мурманской области установился зимний режим.

По состоянию на 25 ноября на большинстве рек, озер и водохранилищ отмечался ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках - забереги. На реках Кица, Варзуга, Ёна сохраняются зажоры льда. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 31-89 см, на реках Акким, Варзуга, Поной (с.Краснощелье), Умба, Ёна — на 102-121 см.

Выход на лед опасен!