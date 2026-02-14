Наш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментамиМурманские художники завоевали главный приз фестиваля «Гиперборея-2026» в Петрозаводске
Мурманская область. Арктика (16+)14.02.26 08:00

По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь, на крайнем севере области порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 февраля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле, а крайний север области – под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь, на крайнем севере области порывистый ветер. 14 февраля температура воздуха составит -25-30°, в центральных и южных районах местами -35-37°, на крайнем севере -18-23°.

15 февраля ожидается морозная погода с преобладающей температурой воздуха ночью -25-30°, на крайнем севере области -18-23°, днём -15-20°, при прояснениях -22-27°.

16 февраля, с активизацией циклонической деятельности в Норвежском море, в нашем регионе ожидается увеличение количества облачности, постепенное усиление ветра и дальнейшее постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 14 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, местами туман изморозь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -25-30°, в центральных и южных районах местами -35-37°, на крайнем севере -18-23° в течение суток. Гололедица.

15 февраля – ветер юго-западный слабый, на севере области местами умеренный. Местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью -25-30°, на крайнем севере области -18-23°, днём -15-20°, в отдельных районах -22-27°. Гололедица.

16 февраля - ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный, позёмок. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью -15-20°, местами -22-27°, днём -11-16°, в отдельных районах -18-23°. Гололедица.

Предупреждение

14 февраля в центральных и южных районах Мурманской области ожидается сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-37°С.

13 февраля в 17-21 час на востоке и в центральной части Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение. Сохранится до 20-24 часов 14 февраля.

-

