По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием двух барических образований: усиливающегося антициклона с центром над Республикой Коми и восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях.

По Мурманской области в этот период ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью при прояснениях -27-32°, днём -12-17°, местами -20-25°, 15 февраля ночью -12-17°, при прояснениях -21-26°, днём -9-14°, местами -15 -20°.

Сегодня, 14 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -28-33°, на востоке -35-37°, днём -13-18°, местами -20-25°. Гололедица.