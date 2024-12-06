Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северо-западная периферия антициклона с центром над районами Среднего Поволжья. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, позёмок. Температура воздуха 6-7 ноября в ночные часы-5-10°, при прояснениях -12-17°, днём -3-8°.

Сегодня, 6 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -13-18°, днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица.