По Мурманской области ожидается местами порывистый северо-восточный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии малоподвижного циклона с центром над Архангельской областью. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью 20 июля, местами порывистый северо-восточный ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +9+14°, на юге местами до +15+18°.

Сегодня, 20 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью на юго-западе сильный. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +10+15° в течение суток, днём местами до +20°.