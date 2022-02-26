Мурманская область. Арктика (16+)26.02.22 08:00
По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, наиболее сильный 27 и 28 февраля на севере региона
Как сообщает Мурманское УГМС, 26-28 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, наиболее сильный 27 и 28 февраля на севере области, в отдельных районах снег, мокрый снег, температура воздуха 26 февраля -3-8°, ночью при прояснениях -11-16°, 27 и 28 февраля от +2 до -2°, ночью 27 февраля -8-13°, при прояснениях -14-19°.
Сегодня, 26 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от +1 до -4°. Гололедица.
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