По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, наиболее сильный 27 и 28 февраля на севере региона

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-28 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, наиболее сильный 27 и 28 февраля на севере области, в отдельных районах снег, мокрый снег, температура воздуха 26 февраля -3-8°, ночью при прояснениях -11-16°, 27 и 28 февраля от +2 до -2°, ночью 27 февраля -8-13°, при прояснениях -14-19°.

Сегодня, 26 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от +1 до -4°. Гололедица.