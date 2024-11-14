Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 ноября погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося с запада Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах осадки, преобладающая температура воздуха от -3 до +3°.

Ночью 16 ноября существенных осадков не ожидается, температура воздуха понизится до -1-6°. Днём 16 ноября ожидается смещение очередного циклона с Норвежского моря: начиная с южных районов, пройдёт снег, температура воздуха составит от +2 до -3°.

Сегодня, 14 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег, снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Местами гололедица.

Штормовое предупреждение

Ожидается усиление западного, северо-западного ветра 30-33 м/с:

14 ноября в период 3-7 часов на севере побережья Норвегии;

14 ноября в 6-10 часов на юго-западе Баренцева моря. Сохранится до 15-18 часов 14 ноября.

13 ноября в период 16-19 часов на юге Гренландского моря, на севере побережья Норвегии, на юго-западе Баренцева моря отмечалось опасное волнение 9-10 метров. Сохранится до 12-15 часов 14 ноября.