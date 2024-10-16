Север помнит: Мурманская область готовится к празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеXVI Международный кинофестиваль «Северный характер» пройдёт в Мурманске с 11 по 17 ноября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.10.24 08:00

По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 октября погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия антициклона с центром над Прибалтикой: ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах осадки, температура воздуха днём не изменится.

17 октября существенных осадков не ожидается, температура воздуха в дневные часы составит +2+7°.

Сегодня, 16 октября, будет переменная облачность. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.

* * *

В прошедшую неделю уровни воды на большинстве рек Мурманской области понизились на 1-14 см, на реках Чудзъйок, Поной (с. Краснощелье), Монча, Тумча, реках Терского побережья и горных реках — повысились на 2-31 см.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 8-34 см, на реках Чудзъйок, Поной, Умба и Монча — ниже на 1-13 см.

Температура воды на 15 октября составляла на реках 1,7-4,1°С, на озёрах и водохранилищах – 4,4-8,1°С, Ловозеро – 1,5°С, на горных реках – 3,1-3,6°С. Температура воды на большинстве рек и водоёмов выше прошлогодней на 0,3-3,4°С.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире10:25«Отмена всех ограничений». Художественный сериал, 4 серия (12+)11:15«Здесь вопросы задаю я». (6+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжь на заводы: мурманские предприятия стали на 10% чаще размещать вакансии для молодых-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 91 копейку, евро прибавляет 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Минздрав России разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика