По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 октября погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия антициклона с центром над Прибалтикой: ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах осадки, температура воздуха днём не изменится.

17 октября существенных осадков не ожидается, температура воздуха в дневные часы составит +2+7°.

Сегодня, 16 октября, будет переменная облачность. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.

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В прошедшую неделю уровни воды на большинстве рек Мурманской области понизились на 1-14 см, на реках Чудзъйок, Поной (с. Краснощелье), Монча, Тумча, реках Терского побережья и горных реках — повысились на 2-31 см.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 8-34 см, на реках Чудзъйок, Поной, Умба и Монча — ниже на 1-13 см.

Температура воды на 15 октября составляла на реках 1,7-4,1°С, на озёрах и водохранилищах – 4,4-8,1°С, Ловозеро – 1,5°С, на горных реках – 3,1-3,6°С. Температура воды на большинстве рек и водоёмов выше прошлогодней на 0,3-3,4°С.