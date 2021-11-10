По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 и 11 ноября погоду Кольского полуострова будет определять очередной обширный атлантический циклон, смещающийся в Норвежское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, 10 ноября местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от +2 до -3°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 10 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, на востоке до -15º, днём от -3 до +2º. Гололедица, местами сильная.