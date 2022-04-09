Как сообщает Мурманское УГМС, 9 апреля наш регион будет находиться под влиянием активного циклона с центром в районе Ботнического залива. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, осадки различной интенсивности, температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°.

10 и 11 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклоническая депрессия, расположенная над Скандинавией: временами пройдут осадки, преобладающая температура воздуха составит ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°.

Сегодня, 9 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днем +1+6°. Гололедица