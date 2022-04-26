По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 апреля наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: ожидаются временами осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -1-8°, днём от -3 до +2°.

27 апреля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с района о.Шпицберген на Баренцево море. По Мурманской области ожидается дальнейшее усиление ветра, местами снег, метель, понижение температуры воздуха.

28 апреля сохранится ветреная погода, в отдельных районах пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -4-9°, днём от -3 до +2°.

Сегодня, 26 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от -3 до +2°. Местами гололедица.

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На 25 апреля толщина льда на реках Кольского полуострова была равна 36-83 см, на реках южного района - 62-83 см, в центральном районе - 45-55 см. Выход на лёд может быть опасен!

Средние значения высоты снега по всей территории Мурманской области достигают 28-86 см, в бассейне р.Туманной 106 см. За прошедшую декаду высота снега уменьшилась.