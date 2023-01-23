Как сообщает Мурманское УГМС, днём 23 января и в течение суток 24 января наш регион будет находиться под влиянием активных глубоких атлантических циклонов, смещающихся в Гренландское море. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, в отдельных районах небольшой снег, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 23 января, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днём в отдельных районах небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от 0 до -5°, местами -5-10º в течение суток. Гололедица.

Штормовое предупреждение

23 января в период 11-15 часов на юге Гренландского, на западе Баренцева морей ожидается опасное волнение 8,0-10,0 метров. Сохранится до 21-24 часов 24 января.

На севере побережья Норвегии опасное волнение 8,0-9,0 метров сохранится до 18-21 часа 24 января.