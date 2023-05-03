Как сообщает Мурманское УГМС, 3-4 мая погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с юга Финляндии на Белое море и далее на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, осадки преимущественно в виде снега, преобладающая температура воздуха ночью -1-7°, днём от -1 до +4°.

5 мая наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха составит ночью -2-7° при прояснениях до -12°, днём +2+7°.

Сегодня, 3 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, утром и днём местами сильный. Ветер северный, северо-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -1+4°. Местами гололедица.