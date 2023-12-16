Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 16 декабря Кольский полуостров находился в малоградиентном барическом поле: местами наблюдался небольшой снег, температура воздуха была -10-15°, при прояснениях до -20°. Днём 16 декабря и в течение суток 17 декабря погоду нашего региона будет определять восточная периферия активного циклона с центром на севере Норвежского моря. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, ночью 17 декабря при прохождении атмосферного фронта, снег, наиболее интенсивный на юге области. Температура воздуха в дневные часы составит 16 декабря -6-11°, 17 декабря -3-8°.

18 декабря ожидается местами снег, дальнейшее повышение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 16 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -8-13°, местами -15-20°. Гололедица.