Мурманская область. Арктика (16+)09.10.24 08:00
По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 9-10 октября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия активной циклонической депрессии, охватывающей Скандинавию, Норвежское и Балтийское моря. По Мурманской области в этот период ожидается местами сильный порывистый ветер, 10 октября временами осадки различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+6°.
Сегодня, 9 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью слабый переменный, днём южный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -1-7°, днём +1+6°. Ночью и утром местами гололедица.
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Последние комментарии
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
3 октября 2024г ул Молодежная 19, отопления НЕТ. Перезапускают, перезапускают, перезапустить не могут.Главное, что есть уверенность в отсутствии проблем.
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