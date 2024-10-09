По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-10 октября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия активной циклонической депрессии, охватывающей Скандинавию, Норвежское и Балтийское моря. По Мурманской области в этот период ожидается местами сильный порывистый ветер, 10 октября временами осадки различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+6°.

Сегодня, 9 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью слабый переменный, днём южный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -1-7°, днём +1+6°. Ночью и утром местами гололедица.