Мурманская область. Арктика (16+)28.10.24 08:00
По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Гренландском и Норвежском морях. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +3+7°.
Сегодня, 28 октября, будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +1+6°.
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Последние комментарии
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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