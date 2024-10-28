Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Гренландском и Норвежском морях. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +3+7°.

Сегодня, 28 октября, будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +1+6°.