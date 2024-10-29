По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферия циклона в Баренцевом море: местами пройдут небольшие осадки, на севере области ожидается сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы от -1 до +4°.

30-31 октября погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с севера Норвежского моря в восточном направлении. По Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, наиболее интенсивные 30 октября, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -2 до +3°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 29 октября, будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха +1+6°.