По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-25 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, 23 марта местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха днём от 0 до +5°, местами до +8°. На дорогах гололедица, местами сильная.

Сегодня, 23 марта, в Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +3+8°. Гололедица, местами сильная.

Сегодня в Мурманске будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, временами сильный. Температура воздуха днём +4+6°. Гололедица.

24 марта по Кольскому полуострову ожидаются в отдельных районах осадки. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

24 марта в Мурманске - без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, временами сильный. Температура воздуха +1+3° в течение суток. Гололедица.

Предупреждение

22-23 марта в 23-3 часа на севере и в центральной части побережья Норвегии отмечалось усиление южного, юго-западного ветра 30-33 м/с, опасное волнение 8,0-10,0 метров. Сохранится до 12-16 часов 23 марта.