Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 апреля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии. 29 апреля по Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, днём, начиная с южных районов, пройдёт атмосферный фронт с осадками различной интенсивности, температура воздуха составит ночью -1-6°, днём+1+6°.

30 апреля ожидаются местами осадки, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +4+9°.

1 мая наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдут осадки, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 29 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой мокрый снег. Днём умеренные, на крайнем севере небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём +1+6°.

* * *

В настоящее время на реках и водоёмах Мурманской области наблюдается медленное развитие весенних процессов. В связи с положительными температурами воздуха в дневные часы 16-22 апреля, на реках области начался постепенный процесс ослабления и разрушения льда. На отдельных участках рек появились промоины, закраины в ледяном покрове, участки чистой воды. С 23 апреля среднесуточные температуры воздуха вновь понижалась до отрицательных значений, развитие весенних процессов замедлилось.

На 28 апреля уровни воды на реках выше уровней зимней межени на 2-52 см, и ниже уровней прошлого года на 6-52 см.

Во второй половине апреля началось стаивание ледяного покрова, и к 25 апреля она уменьшилась на 1-18 см, на р. Кица — на 35 см, что по большинству водных объектов меньше прошлого года на 2-30 см.