По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 марта погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия активного циклона, смещающегося с Ботнического залива на Карелию. По Мурманской области ожидается временами снег, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -13-18°, днём -2-7°.

27 и 28 марта циклон будет смещаться далее в восточном направлении, ветер постепенно ослабеет, местами пройдет снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -7-12°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7°.

Сегодня, 26 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -6-11°, в отдельных районах -13-18°, днём -2-7°. Гололедица.