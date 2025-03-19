По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, днём в течение суток 19 марта погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Норвежского моря. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, 19 марта местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха в дневные часы -2-8°.

20-21 марта ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -6-12°, при прояснениях -13-19°, днём -2-7°.

Сегодня, 19 марта, будет облачная, днём с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер северный, северо-западный, умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -6-11º, днём -2-7°. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 2-26 см.

Толщина льда на 15 марта на реках, озёрах и водохранилищах составляет 36-71 см.