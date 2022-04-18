Мурманская область. Арктика (16+)18.04.22 08:00
По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, небольшие осадки
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием активного циклона, смещающегося по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, небольшие осадки.
18 апреля сохранится тёплая с небольшими осадками погода.
Сегодня, 18 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +5+10°.
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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