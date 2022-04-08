Мурманская область. Арктика (16+)08.04.22 08:00
По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, осадки различной интенсивности
Как сообщает Мурманское УГМС, 8 и 9 апреля очередной активный атлантический циклон сместится на Балтийское море и далее в район Ботнического залива. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, осадки различной интенсивности, постепенное повышение температуры воздуха.
Сегодня, 8 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днем на юге области умеренный снег, мокрый снег. Ветер восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях до -17°, днём от -2 до +3°. Гололедица.
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